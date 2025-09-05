Stay up to date with notifications from The Independent

Pese a un empate sin goles, Paraguay sella su pase de regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia

The Associated Press
Jueves, 04 de septiembre de 2025 21:40 EDT
MUNDIAL PARAGUAY-ECUADOR
MUNDIAL PARAGUAY-ECUADOR (AP)

Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar el jueves su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia.

Animados por los hinchas que comparecieron en el Defensores del Chaco de Asunción, los paraguayos sacaron ventaja una vez más de su condición de anfitriones en el penúltimo compromiso por las eliminatorias sudamericanas y siguieron sin derrotas en su fortaleza.

Conducidos por la actuación imparable del volante Ramón Sosa, aseguraron su regreso a una Copa de Mundo, instancia de la que no habían participado desde Sudáfrica 2010.

Los comandados por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien llegó al banquillo paraguayo hace poco más de un año, impusieron desde el inicio su ritmo y trataron de marcar presencia en la cancha frente a un desorientado Ecuador - ya clasificado al Mundial 2026 y temporalmente cuarto de la clasificación - que volvió a mostrar su solidez defensiva pero dejó claras sus deficiencias en el campo ofensivo.

