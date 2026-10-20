Peralta, Caminero y Díaz guían a Rays a triunfo 7-3 sobre Guardians y avanzan a la Serie Mundial

Freddy Peralta lanzó 5 1/3 entradas de lucha, Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron cada uno un jonrón de dos carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana la noche del lunes para avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en las 29 temporadas de la franquicia.

Los Rays se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en el primer duelo en el que ambos equipos buscan su primer título de la Serie Mundial desde 1980, cuando los Filis de Filadelfia vencieron a los Reales de Kansas City.

El Juego 1 se disputará la noche del viernes en Milwaukee.

La derrota extendió a 78 años la sequía de Cleveland sin un campeonato de la Serie Mundial.

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