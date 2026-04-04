Paul George anota 23 puntos y guía a 76ers a victoria ante Timberwolves, 115-103

Paul George anotó 23 puntos, Tyrese Maxey y Kelly Oubre Jr. sumaron 21 cada uno, y los 76ers de Filadelfia doblegaron el viernes 115-103 a los Timberwolves de Minnesota.

Joel Embiid contabilizó 19 puntos, 13 rebotes y siete asistencias en su regreso a la alineación para ayudar a que los 76ers se mantuvieran sextos en la Conferencia Este con cinco partidos por disputar.

Julius Randle y Bones Hyland aportaron 21 puntos cada uno a la causa de los Timberwolves. Anthony Edwards tuvo dificultades y se quedó en ocho unidades.

Edwards volvió a la acción después de perderse el duelo de la noche del jueves, una derrota por 113-108 en Detroit, debido a una enfermedad. Falló 12 de 15 tiros en total, incluidos sus siete intentos de triple.

Embiid, quien no jugó la noche del miércoles en una victoria por 153-131 en Washington también debido a una enfermedad, anotó 13 puntos en el tercer periodo, cuando los 76ers superaron a Minnesota por 42-24.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes