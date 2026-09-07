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Partidos de la Liga de Campeones rendirán homenaje a víctimas de inundaciones en Nepal

CAMPEONES-NEPAL
CAMPEONES-NEPAL (AP)

El fútbol europeo hará una pausa antes de los 18 partidos de la Liga de Campeones de esta semana para honrar a las víctimas de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Nepal.

“Se guardará un minuto de silencio y se desplegará una pancarta como señal de solidaridad y apoyo antes de todos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA”, dijo el organismo rector del fútbol europeo el lunes en un comunicado.

“Les deseamos fuerza y resiliencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y sus consecuencias”, manifestó el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

La UEFA ya ha rendido homenaje anteriormente a víctimas de desastres naturales fuera de Europa, incluido en septiembre de 2023 tras un terremoto en Marruecos y las inundaciones en Libia.

La Liga de Campeones comienza el martes con seis partidos, entre ellos el Real Madrid recibiendo al Inter de Milán, y continúa con seis más cada uno el miércoles y el jueves.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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