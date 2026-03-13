Paralímpicos esquían en shorts y camisetas; algunos preguntan: ¿No deberían ser antes?

En los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina de este mes, algunos atletas compitieron con pantalones cortos, camisetas y camisetas sin mangas. Un esquiador se lamentó por las condiciones “tropicales” y un snowboarder se quejó de que la nieve blanda y lenta lo ponía en desventaja. Y algunos se preocuparon por su seguridad.

“Estoy aquí para representar a la comunidad de personas con discapacidad en una tabla de snowboard, y quiero dar el mejor espectáculo que pueda”. “Pero no voy a matarme en el proceso... Tengo dos hijos en casa y ya tengo una discapacidad. No estoy tratando de quedarme con más discapacidad”, dijo Brenna Huckaby, triple medallista de oro paralímpica de Estados Unidos.

El clima cálido en los Paralímpicos, que se extienden hasta el domingo, hace que algunos atletas se pregunten: ¿Deberían celebrarse estos Juegos más temprano en el año, cuando el frío es más confiable?

“Si dependiera de mí, sin duda adelantaría los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, indicó Zach Miller, snowboarder paralímpico estadounidense.

Miller se metió en este deporte porque vio al equipo de Estados Unidos arrasar en el debut del snowboard cross paralímpico masculino en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014. En estos Juegos, quiere mostrarles a los niños cómo pueden competir en deportes y hacer cosas geniales.

“Y entonces es mucho menos genial, porque estoy lidiando con condiciones realmente terribles y compitiendo en una pista que en realidad no muestra lo que es el deporte”, expresó. “Es frustrante”.

Miller terminó sexto en la final de snowboard cross y señaló que los competidores más livianos como él pueden estar en desventaja para mantener el impulso en nieve más blanda.

El biatleta paralímpico alemán Marco Maier siguió adelante en nieve pastosa con pantalones cortos y una camiseta de manga corta para no sobrecalentarse.

“Ahora tenemos los Juegos de Verano”, bromeó Maier, quien se mantuvo lo suficientemente fresco como para ganar una medalla de bronce en la carrera de velocidad del fin de semana pasado. “Es un desafío”.

Aumento de temperaturas en los Paralímpicos

El calor de principios de marzo sería “casi imposible” sin la influencia del cambio climático, dijo Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central.

Investigadores afirman que los lugares que pueden albergar de manera confiable unos Juegos de Invierno se reducirán debido al cambio climático. Los Paralímpicos suelen celebrarse dos semanas después de los Juegos Olímpicos de Invierno. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que está considerando rotar los Juegos entre un grupo permanente de sedes adecuadas y celebrarlos antes, porque marzo se está volviendo demasiado cálido para los Paralímpicos.

El Comité Paralímpico Internacional está trabajando con el COI para considerar las fechas. Adelantarlos no es fácil por otras grandes competiciones de deportes de invierno, pero puede ser necesario para garantizar las mejores condiciones, dijo Craig Spence, director de marca y comunicaciones del IPC.

Spence desestimó las quejas sobre las condiciones de este año y sostuvo que las pistas habían sido excelentes. Pero reconoció un problema a futuro.

“Está claro que el cambio climático no va a desaparecer. Somos muy conscientes de su impacto no solo en los deportes de invierno, sino también en los de verano”, dijo Spence a AP el miércoles. “Hemos visto temperaturas en aumento en los Juegos Paralímpicos de Invierno durante las últimas ediciones”.

Condiciones más cálidas como un problema de seguridad

Las condiciones meteorológicas cambiantes suponen un desafío para todos los atletas. Pero profesionales médicos dicen que pueden ser aún más duras para los atletas paralímpicos.

El doctor Jaap Stomphorst, médico deportivo del hospital Isala en los Países Bajos, indicó que la mala calidad de la nieve tiene una “gran influencia” en la tasa de lesiones y accidentes entre los paralímpicos.

Por ejemplo, explicó que los competidores de esquí sentado necesitan nieve muy buena para bajar la pista con seguridad porque no pueden compensar los surcos desplazando su peso fuera del esquí, y que los baches pueden ser especialmente problemáticos para esquiadores con discapacidad visual. Stomphorst estudió lesiones en Juegos Paralímpicos anteriores.

La doctora Sarah Eby, médica principal del equipo de esquí alpino paralímpico de Estados Unidos, observó que los atletas sin discapacidad tienen “dos rodillas, tienen todos sus músculos funcionando bien cuando los necesitan... si pensamos en nuestros atletas paralímpicos, quizá solo tienen una pierna, dependen más del equipo, que no pueden ajustar”.

Miller, el snowboarder, dijo que el calentamiento lleva a los atletas a intentar “minimizar errores y competir de manera conservadora, porque todo lo que hagas va a ser castigado ahí afuera en la nieve”.

“Te preocupa tu propia seguridad en la pista, no sientes que puedas ser el atleta que sabes que eres”, agregó.

El calor obliga a cancelar entrenamientos y a cambiar horarios

Los organizadores cancelaron sesiones de práctica de esquí y snowboard para preservar la pista tanto por rendimiento como por seguridad. Algunas salidas se adelantaron o se reprogramaron para otro día para minimizar los efectos del clima, incluida la lluvia pronosticada para este sábado. El sol ha estado presente casi todos los días en Cortina d'Ampezzo y las temperaturas han subido de forma significativa por las tardes, con máximas que alcanzaron casi los 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).

El comité organizador dijo que trabaja para garantizar condiciones de nieve excelentes y consistentes mediante el uso de sistemas avanzados de producción de nieve para complementar las nevadas naturales, el monitoreo del clima y las temperaturas, y la planificación para una variedad de escenarios meteorológicos. El comité también señaló que los calendarios de competencia se revisan con regularidad para garantizar la seguridad y una competencia justa.

El austríaco Markus Salcher se culpó a sí mismo por una caída en la carrera de super-G, pero dijo que la nieve más blanda también influyó. El estadounidense Patrick Halgren, que ganó la plata en la categoría de pie, calificó las condiciones de “tropicales”. Dijo que esquiar se sentía como surfear.

Algunos atletas elogiaron a los organizadores por mantener las pistas en un estado aceptable pese al calor. Entre ellos estuvo el esquiador alpino paralímpico estadounidense Andrew Haraghey, quien no pudo terminar su carrera de super-G de pie en una pista que, según dijo, estaba lejos de ser perfecta.

“Estamos haciendo que funcione, pero no es ideal”, manifestó Haraghey. “Creo que es tan seguro como va a ser. Creo que más bien la gente está llevando los límites al máximo”.

La snowboarder paralímpica canadiense Sandrine Hamel dijo que las pruebas femeninas se realizan primero, en las condiciones más frescas de la mañana, y que hace más calor cuando los hombres compiten más tarde.

“Yo obtengo lo mejor y ya está caliente, templado, más lento y con más baches”, dijo. “Así que a ellos les toca incluso peor que eso”.

El snowboarder paralímpico canadiense Tyler Turner intenta tomarse con calma las condiciones fluctuantes.

“Allá arriba somos un grupo de amputados y personas lesionadas", dijo Turner. “Podemos adaptarnos sobre la marcha. Somos buenos en esto. En mi caso, solo tengo que deslizarme, mantener los ojos abiertos y estar atento a lo que está pasando ahí afuera en la pista”.

Graham y Peterson informaron desde Denver, Colorado. McDermott informó desde Providence, Rhode Island.

