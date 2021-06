La clavadista mexicana Paola Espinosa rompió el silencio tras quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A través de un video compartido en sus redes sociales, la atleta de 34 años denunció que negarse a apoyar a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, le costó su boleto a la justa olímpica.

En su testimonio, Espinosa inició aclarando que su boleto para Tokio 2020 se lo ganó, junto a la tapatía Melany Hernández , desde 2019 al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Gwangju en la modalidad de trampolín de 3 metros.

Espinosa relató que, pese a que tanto la Federación Mexicana de Natación (FMN) como la Conade les afirmaron que les respetarían el lugar, la pareja quedó fuera de Tokio 2020 tras el Control Técnico, competencia interna donde culminaron en tercer lugar.

“Yo hablé con cada uno de ellos. Hablé con Kiril [Todorov], directamente con la Federación Mexicana de Natación y en ese momento me dijo ‘Pao, no dudo de tu calidad como clavadista, no dudo que van a ir a competir, que pueden hacer un gran papel y van a pelear una medalla olímpica, eso no me queda duda, pero qué pasó, ¿por qué se pelearon la directora de Conade y tú? Ahí sí no puedo hacer mucho, lo voy a intentar, pero sabes que esto no está en mis manos’”, señaló la clavadista mexicana.

“Entonces eso a mí me quedó claro, que la decisión la iba a tomar la directora de la Conade”, enfatizó la nacida en la Ciudad de México.

La atleta mexicana, que competía por estar presente en su quinta justa olímpica, reconoció que el punto de ruptura de su relación con Ana Guevara fue cuando se negó a apoyarla en el tema del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), mismo que fue auditado en 2019 y los primeros reportes presentaron un presunto desvío de 50.800.000 de pesos.

“Me hablaron hace un año para que yo pusiera en mis redes sociales una carta en donde querían que explicara por qué no quería que se desapareciera Fodepar, el fideicomiso. Yo no podía hacer eso, no me nacía hacer eso, porque el presidente de México [Andrés Manuel López Obrador] nunca dijo que nos iba a dejar a los deportistas sin apoyo”, señaló Espinosa.

La mexicana dejó en claro que “no quería meter las manos al fuego” debido a la investigación que se estaba llevando a cabo contra el Fodepar resaltando que “ese pleito no era mío”.

“Ni siquiera me consta si hubo esos desvíos millonarios”, señaló. “No sé si sea verdad o mentira, pero no podía subir esa carta para apoyar ese tema, así que yo creo que fue el principal enojo al no apoyar en algo que a mí no me pareció”.

Guevara responde a Espinosa

Tras la denuncia de Espinosa, Guevara catalogó la situación como “un embrollo” y señaló que “en el embrollo no cabe el criterio deportivo”.

“El deporte se mide por marcas, por calificación y por tiempos, entonces lamentablemente, pues en este caso no le favoreció [a Espinosa] y no voy a entrar en el chismorreo de lo que ella ha dicho. La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas en este país y no tengo ningún otro comentario”, sostuvo la titular de Conade en entrevista con W Radio .

Guevara, quien tras su retiro del atletismo inició su carrera en el plano político, recalcó que Espinosa conocía perfectamente los criterios para asistir a Tokio 2020 y qué, como las marcas no le favorecieron, decidió armar este escándalo.

“Los criterios siempre fueron sabidos. Me parece que toda esta inquietud y este malestar, porque no la veo más que molesta, es un pataleo totalmente inerte porque pues no le favoreció”, tiró Guevara.

“Los criterios estaban sobre la mesa desde mucho tiempo atrás y tenemos que entender que venimos de un año COVID. Un año donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó una plaza directa”, abundó.

Los Juegos de Tokio 2020 darán inicio este 23 de julio donde la delegación mexicana tratará de mejorar la marca conseguida en Río de Janeiro 2016 donde se consiguió apenas cinco preseas, ninguna de oro.