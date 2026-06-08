Países Bajos descarta a Jurrien Timber para el Mundial; convoca a Lutsharel Geertruida

El defensor neerlandés Jurrien Timber quedó descartado el lunes para el Mundial debido a un problema en la ingle que había limitado al destacado jugador del Arsenal, de 24 años, desde mediados de marzo.

Timber logró jugar 55 minutos con el Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain hace poco más de una semana. Pero el equipo neerlandés decidió que no estaría lo suficientemente en forma para soportar las exigencias del Mundial.

Quedó fuera justo cuando Países Bajos se alistaba para su último partido de preparación contra Uzbekistán el lunes en Nueva York.

“El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle como para participar en el Mundial de una manera médicamente responsable”, anunció el equipo neerlandés en un comunicado. “En consulta con el cuerpo médico, por lo tanto se ha decidido que Timber dejará la concentración previa de la selección en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”.

Timber será reemplazado por el defensor del Sunderland Lutsharel Geertruida, quien había estado en la lista de reserva del seleccionador Ronald Koeman.

El equipo neerlandés se dirigirá a su campamento base en Kansas City, Missouri, después del partido en Nueva York. Su debut en el Mundial será el 14 de junio contra Japón en Dallas, seguido de encuentros contra Suecia el 20 de junio en Houston y Túnez el 25 de junio en Kansas City.

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