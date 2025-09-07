Packers vencen 27-13 a Lions con sólida actuación de Love y primera captura de Parsons con Green Bay

Jordan Love lanzó un par de pases de anotación y Micah Parsons logró una captura en su debut con Green Bay, mientras los Packers ofrecieron una actuación defensiva excepcional en una victoria de 27-13 sobre los Lions de Detroit el domingo.

Los Packers, que abrieron la temporada en casa por primera vez desde 2018, vencieron a los campeones defensores de la División Norte de la NFC después de haber tenido un récord de 1-5 en juegos divisionales el año pasado. Los Packers ganaron su 13er partido inaugural consecutivo en casa, lo que les da la racha más larga de este tipo desde que los Dolphins de Miami también ganaron 13 seguidos de 1976 a 1988.

Después de haber sido superados 99-40 en la primera mitad de los juegos de la NFC Norte la temporada pasada, los Packers anotaron en sus tres primeras posesiones ofensivas el domingo para tomar una ventaja de 17-3 que no perderían.

Love completó 16 de 22 pases para 188 yardas con pases de touchdown de 15 yardas a Tucker Kraft y 17 yardas a Jayden Reed. Josh Jacobs añadió una anotación de tres yardas en el último cuarto, dándole un touchdown en un récord de franquicia de nueve juegos consecutivos.

Los Lions, que anotaron un promedio de 33,2 puntos por juego la temporada pasada, no llegaron a la zona de anotación hasta el último minuto contra una defensiva de Green Bay que incluía a Parsons, quien recibió una gran ovación de la multitud en el Lambeau Field cuando fue presentado antes del juego.

Detroit perdió mucho en la temporada baja; al centro cuatro veces Pro Bowl Frank Ragnow por retiro y al coordinador ofensivo Ben Johnson y al coordinador defensivo Aaron Glenn por oportunidades como entrenadores en jefe después de haber tenido un récord de 15-2 y establecer un récord de franquicia de victorias la temporada pasada.

Jared Goff completó 31 de 39 pases para 225 yardas con un touchdown y una intercepción. David Montgomery y Jahmyr Gibbs fueron limitados a un total de 44 yardas en 20 acarreos.

