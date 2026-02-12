Pacers vencen a Nets por 115-110; Kam Jones anota triple clave a 16 segundos del final

Jarace Walker anotó 23 puntos, Kam Jones aseguró la victoria con un triple cuando quedaban 16 segundos, y los Pacers de Indiana, pese a sus múltiples bajas, vencieron el miércoles 115-110 a los Nets de Brooklyn.

Micah Potter sumó 19 unidades y Ethan Thompson aportó 15 a la cuenta de los Pacers, que ganaron por segunda noche consecutiva después de imponerse en tiempo extra el martes a los Knicks de Nueva York para cortar una racha de cuatro derrotas.

Potter encestó 6 de 8 disparos de campo y 6 de 8 desde la línea de tiros libres. Anotó 14 tantos en la segunda mitad.

Nolan Traore totalizó 20 puntos para liderar a los Nets, que habían ganado dos compromisos seguidos. Day'Ron Sharpe registró 19 puntos y 12 rebotes, mientras que Ziaire Williams también anotó 19.

Los Pacers jugaron sin ocho piezas clave, entre ellas T.J. McConnell (molestias en el isquiotibial derecho); Andrew Nembhard (manejo de una lesión en la parte baja de la espalda); Aaron Nesmith (dolencia lumbar); Pascal Siakam (problemas en el isquiotibial izquierdo), e Ivica Zubac (esguince de tobillo izquierdo).

