Otras 3 jugadoras de la selección femenina de Irán deciden no pedir refugio en Australia

Otros tres integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que aceptaron visas de refugiadas para quedarse en Australia han decidido regresar a su país, informó un ministro del gobierno australiano el domingo.

La salida deja a tres de las siete integrantes iniciales del plantel en Australia.

“Durante la noche, tres integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán tomaron la decisión de unirse al resto del equipo en su viaje de regreso a Irán”, señaló en un comunicado el ministro de Asuntos Internos, Tony Burke.

“Después de informar a funcionarios australianos que habían tomado esta decisión, se les dio a las jugadoras oportunidades reiteradas para hablar sobre sus opciones”, añadió Burke.

El equipo de Irán llegó a Australia para la Copa Asiática Femenina el mes pasado, antes de que la guerra en Oriente Medio comenzara el 28 de febrero.

En un primer momento, seis jugadoras y una integrante del personal de apoyo, de una lista de 26 jugadoras, aceptaron visas humanitarias para quedarse en Australia antes de que el resto de la delegación iraní volara de Sídney a Malasia el 9 de marzo.

Otra cambió de opinión más tarde y salió de Australia. Tres salieron de Sídney rumbo a Kuala Lumpur, Malasia, el sábado por la noche, dijo un funcionario del gobierno. El resto del equipo ha permanecido en Kuala Lumpur desde que salió de Australia.

La preocupación por la seguridad del equipo en Irán aumentó cuando las jugadoras no cantaron el himno nacional iraní antes de su primer partido.

El gobierno australiano recibió presiones para ayudar a las mujeres por parte de grupos iraníes en Australia y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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