Organizadores condenan comportamiento de jugadores y oficiales tras pelea en la Copa Áfricana

Los organizadores de la Copa Africana de Naciones han condenado el "comportamiento inaceptable de jugadores y oficiales" y están revisando evidencia en video de periodistas de la pelea que se sucitó después del partido de cuartos de final entre Argelia y Nigeria.

La Confederación Africana de Fútbol dijo el lunes que también estaba investigando incidentes ocurridos durante el partido de cuartos de final entre Camerún y el país anfitrión, Marruecos.

“La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que ocurra durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos al equipo de arbitraje o a los organizadores del partido. Se buscarán acciones apropiadas contra cualquier persona cuyo comportamiento no sea consistente con la conducta profesional en los eventos de la CAF”, señalaron en un comunicado.

Los enfrentamientos se produjeron entre jugadores y oficiales del equipo en el campo después de la derrota de Argelia ante Nigeria en Marrakech el sábado.

El árbitro Issa Sy fue protegido del personal del equipo de Argelia, que estaba furioso, y fue escoltado fuera del campo. Los clips de video mostraron que Sy aún era perseguido en la zona mixta para medios y emisoras mientras se dirigía a su cabina.

El video también mostró a medios acreditados peleando en la zona mixta mientras esperaban que los jugadores pasaran para entrevistas después del partido.

“La CAF ha remitido los asuntos a la junta disciplinaria para su investigación y ha solicitado que se tomen medidas apropiadas si se encuentra que las personas identificadas son culpables de alguna infracción”, declaró.

