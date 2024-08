Récord olímpico de Pan Zhanle en natación genera polémica: entrenador australiano cuestiona legitimidad

Un entrenador de natación australiano y antiguo nadador olímpico cuestionó la legitimidad de la estrella china Pan Zhanle y su asombroso récord mundial de natación en los Juegos Olímpicos de París.

Pan arrasó en la competición y luego se enfrentó a dos de sus rivales, el australiano Kyle Chalmers y el estadounidense Jack Alexy. La estrella china se impuso por un cuerpo de ventaja y se hizo con la codiciada medalla de oro en los 100 metros libres.

Al hacerlo, el joven de 19 años batió también su propio récord mundial por casi medio segundo, el mayor margen de victoria en los 100 metros libres masculinos desde Johnny Weissmuller, el nadador y actor estadounidense más conocido por interpretar a Tarzán, en 1928.

La victoria de Pan supuso la primera vez que se bate un récord mundial de natación en estos Juegos. La relativa poca profundidad de la piscina ha sido la causa de la lentitud de los tiempos en este deporte, y Pan desafió esa lógica con una exhibición magistral.

El triunfo se produjo también a raíz del escándalo de dopaje chino, en el que se reveló que las autoridades antidopaje chinas desestimaron las pruebas fallidas entre sus nadadores de élite y culparon a la contaminación en la cocina de un hotel; la Agencia Mundial Antidopaje no tomó ninguna medida.

open image in gallery Pan celebra tras batir su propio récord mundial ( Getty Images )

Pan no se vio implicado en el escándalo, pero eso no impidió que el entrenador de natación Brett Hawke (que no forma parte del actual equipo olímpico australiano) especulara sobre su desempeño.

“Estoy enfadado con esa competición”, publicó Hawke en Instagram. “Estoy disgustado porque no se ganan los 100 libres por un cuerpo de diferencia en ese terreno. Simplemente no sucede. Es humanamente imposible superar ese terreno por un cuerpo de distancia. No me importa lo que digan. No es una cuestión de raza, no es contra ninguna persona o nación en particular, es solo lo que veo y lo que sé”.

“Eso no es real, no se gana en ese terreno. A Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy, no se les gana por un cuerpo de diferencia en los 100 libres. Es humanamente imposible, así que no me lo vendan, no me lo restrieguen. No es real”.

Hawke también publicó un mensaje en el que se leía: “Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es”.

Sin embargo, Chalmers, que ganó la plata, apoyó a su rival. “Hago todo lo posible por ganar la carrera y confío en que todo el mundo haga lo mismo que yo, mantenerse fiel a la integridad del deporte”, declaró Chalmers. “Se merece esa medalla de oro”.