Ohtani sale ante Piratas en la séptima entrada por inflamación en la rodilla

La estrella de doble vía de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, fue reemplazado por un bateador emergente en la séptima entrada del juego del jueves por la noche contra Pittsburgh debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional conectó su 13er jonrón de la temporada, un cuadrangular solitario, en la tercera entrada. También pegó un sencillo y recibió dos bases por bolas, embasándose en cada uno de sus cuatro turnos al bate.

No se dio a conocer cuándo Ohtani comenzó a sentir molestias en la rodilla.

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