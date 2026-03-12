Neves y Dembélé regresan tras lesiones y brillan en goleada 5-2 del PSG al Chelsea

João Neves y Ousmane Dembélé regresaron tras sus lesiones para ayudar a que el Paris Saint-Germain goleara el miércoles 5-2 a Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Neves y Dembélé se combinaron para producir el primer gol a los 10 minutos. Dembélé anotó con una brillante jugada individual cerca del final del primer tiempo.

El tercer tanto llegó tras un error del arquero de Chelsea, Filip Jørgensen, quien le pasó el balón directamente al delantero del PSG Bradley Barcola. Éste asistió al suplente Khvicha Kvaratskhelia, que luego filtró un pase hacia el interior para Vitinha, quien elevó el balón suavemente por encima de Jørgensen.

Kvaratskhelia añadió dos goles postreros, lo que permitió al PSG llevarse una cómoda ventaja al partido de vuelta del próximo martes en Stamford Bridge, en Londres.

“Demostramos que somos capaces de cualquier cosa. Tenemos que seguir así. Encajamos goles, pero tenemos que analizar los errores que cometimos”, afirmó Kvaratskhelia.

Momento de Balón de Oro

La velocidad de Dembélé y su claridad mental en el gol mostraron que el ganador del Balón de Oro está volviendo a su mejor nivel en una temporada marcada por las lesiones.

Recibió un pase cerca del medio campo y luego aceleró para escaparse antes de recortar hacia dentro y después hacia fuera para superar a los defensas Marc Cucurella y Wesley Fofana, antes de realizar un disparo raso cruzado ante Jørgensen y enviarlo al ángulo inferior izquierdo.

“Jugó muy bien, jugó como sabe hacerlo Ousmane Dembélé y es una muy buena noticia para nosotros. Esperamos que lo repita en Londres la próxima semana”, comentó Ljuis Enrique, entrenador del PSG.

Dembélé salió a mitad de la segunda parte, pero pareció ser sólo una medida de precaución y no un nuevo recrudecimiento de la lesión.

“Cuando un jugador regresa, hay que darle la cantidad adecuada de minutos”, acotó Luis Enrique.

En el gol inicial, el centro de Dembélé desde la derecha fue peinado de cabeza por Neves para que Barcola marcara desde dentro del área.

Dembélé estrelló el balón en el travesaño instantes después con un disparo potente.

Neves había lidiado con una lesión de tobillo desde que el PSG avanzó ante Mónaco el mes pasado, en el repechaje del torneo.

Dembélé dejó atrás una lesión en el gemelo. Había ingresado como suplente en el segundo tiempo en la derrota por 3-1 en casa ante Mónaco el viernes en la Ligue 1.

Su regreso permitió a Luis Enrique presentar un equipo casi con todas sus figuras, aunque el mediocampista español Fabián Ruiz siguió fuera por una lesión en la rodilla izquierda.

El PSG había jugado por última vez contra Chelsea en julio, en la final del Mundial de Clubes, cuando Chelsea ganó por 3-0.

