Nathan Eovaldi poncha a 8 y Rangers vencen a Marineros 7-1

Nathan Eovaldi permitió tres hits y ponchó a ocho en siete entradas, mientras Wyatt Langford y Joc Pederson conectaron tres imparables cada uno por los Rangers de Texas, que doblegaron el sábado 7-1 a los Marineros de Seattle.

Eovaldi (10-8), quien permitió una carrera y otorgó una base por bolas, suma cinco aperturas de al menos siete entradas esta temporada, la segunda mayor cifra en las Grandes Ligas, detrás del dominicano Christopher Sánchez, de Filadelfia, quien acumula seis.

Los tres hits de Langford incluyeron dos dobles e igualaron su máximo de la temporada. El dominicano Ezequiel Durán conectó un triple, un sencillo y remolcó dos carreras.

Bryan Woo (7-7), de Seattle, permitió cinco carreras con nueve hits —igualando su número máximo de la temporada— en cinco entradas. Woo tiene marca de 1-7 como visitante esta temporada con una efectividad de 6,52, mientras que en casa está 6-0 con una efectividad de 2,20.

Texas tomó ventaja de 3-0 en la primera entrada con tres extrabases y una base por bolas.

Los Rangers anotaron dos veces en la segunda con otro doble de Langford para impulsar a Pederson y con el sencillo de Durón para llevar a Langford al plato.

Nicky López conectó un doble productor de dos carreras en la séptima.

Texas anotó cuatro veces en entradas en las que los dos primeros bateadores fueron retirados.

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