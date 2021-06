Piers Morgan se equivoca sobre Naomi Osaka: es una jugadora de tenis, no una personalidad de los medios

Esta nunca ha sido realmente una historia sobre tenis . El deporte, al menos por el momento, importa mucho menos que la salud mental de una de sus estrellas.

Estoy segura de que Naomi Osaka , quien se retiró del Abierto de Francia, preferiría que nos concentramos en el tenis; ahora mismo, necesita estar fuera del centro de atención, pero esa ya no es una opción. La elocuente declaración sobre su decisión, publicada en las redes sociales , plantea preguntas que no se pueden ignorar. Preguntas que, si se afrontan adecuadamente, tendrán implicaciones mucho más allá de Roland Garros.

Primero, algunos antecedentes. La semana pasada, la número dos del mundo declaró que no participaría en conferencias de prensa durante el Abierto de Francia. "A menudo he sentido que la gente no tiene en cuenta la salud mental de los atletas", escribió el joven de 23 años en las redes sociales, "y esto suena muy cierto cada vez que veo una conferencia de prensa o participo en una". Luego, Osaka fue multada con $15,000 después de negarse a hablar con la prensa luego de su victoria en la primera ronda sobre Patricia Maria Tig de Rumania.

Amenazada con una posible expulsión del torneo, Osaka tomó el asunto en sus propias manos. "Esta no es una situación que alguna vez imaginé o pretendí cuando publiqué hace unos días" , explicó el lunes por la noche. “Creo que ahora lo mejor para el torneo, para los demás jugadores y para mi bienestar, es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en París.

“La verdad es que he sufrido largos episodios de depresión desde el US Open en 2018 y me ha costado mucho lidiar con eso. Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertido y cualquiera que me haya visto en los torneos notará que a menudo uso auriculares, ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social. Aunque la prensa del tenis siempre ha sido amable conmigo (y quiero disculparme con todos los periodistas geniales a los que puedo haber lastimado), no soy un orador público natural y siento grandes oleadas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicación del mundo ".

Serena Williams, Billie Jean King y la heptatleta olímpica Katarina Johnson-Thompson se apresuraron a apoyar a Osaka . Sus sentimientos, claramente, son compartidos por muchas estrellas del deporte.

Entonces, no tenemos otra opción que reevaluar qué es exactamente lo que esperamos de las personas que practican un deporte profesional. ¿Es suficiente para ellos entretenerse en la cancha o en la cancha? Debería ser. Para decirlo crudamente, eso es todo lo que la descripción de su trabajo requiere de ellos. Pero queremos más. Queremos saber cómo se sintió ganar o perder; si una rivalidad se ha vuelto personal o no; por qué jugaron ese tiro en este momento. Queremos "conocer" a la persona que está detrás de la magia deportiva. Eso es comprensible. Pero querer algo y esperarlo son, por supuesto, cosas completamente diferentes.

Hay algunas estrellas del deporte que parecen disfrutar abriéndose y charlando con los medios. Genial. Pero es una ventaja, no un derecho. Cuando un individuo experimenta un conflicto entre lo que se espera de él como estrella del deporte y, a falta de una mejor palabra, como celebridad, como obviamente lo hace Osaka, nos enfrentamos a una elección. O los aceptamos como son o corremos el riesgo de perderlos por completo del mundo deportivo. Nuestra insistencia en que Osaka debe hablar con la prensa durante el Abierto de Francia significa que no la veremos jugar al tenis. ¿Es ese, realmente, un resultado satisfactorio? Es una situación absurda, que se lee como un acertijo contraproducente: queríamos que Osaka hablara de tenis, así que ha dejado de jugar al tenis, para no hablar de eso.

Existe un argumento de que las estrellas tienen un deber con su deporte. Al hablar con los medios de comunicación, promueven el deporte, aumentan su perfil y aumentan los ingresos por publicidad y transmisión, que luego pueden reinvertirse en el deporte. Cuanto más vemos de las estrellas, más personas se animan a practicar este deporte. Como Piers Morgan, ¿quién más? - declaró: “Ella [Osaka] atacó a los medios de comunicación por hacer su trabajo. Como [Rafael] Nadal, etc. dijo esta semana, sin el apoyo de los medios, el tenis no sería el gran deporte que es y los jugadores no serían estrellas ricas y famosas".

Simplemente no estoy de acuerdo. Sí, la cobertura de los medios de, digamos, el tenis promueve el deporte. Claro que lo hace. Pero es la calidad de la acción, no lo que dicen los jugadores, lo que hace que valga la pena cubrir el tenis. Ya sea que Osaka hable o no con la prensa, aún nos gustaría verla jugar al tenis. Para llevar el argumento de Morgan a una conclusión risible, imagine un personaje colorido y amigable con los medios con un sinfín de bonificaciones y anécdotas, que también era...terrible en el tenis. Creo que es justo decir que no estarían en los medios por mucho tiempo. La cobertura de los medios se debe a la habilidad deportiva, no al revés.

Se debe alentar a los jugadores a hablar con la prensa, por las razones expuestas anteriormente, pero para algunos es más fácil dejar que el deporte hable. No encontrarás muchos fanáticos serios quejándose de eso. Como dijo el golfista Andrew Johnston: "Ella está allí para jugar al tenis".

Es una gran pena que no volvamos a ver a Osaka en el Abierto de Francia de este año, y solo puedes desearle lo mejor. Pero su actitud valiente ha iniciado una conversación que debemos agradecer. Durante demasiado tiempo, hemos quitado los ojos de la pelota, obsesionados con conferencias de prensa, patrocinios, discusiones en Twitter y entrevistas, mientras nos olvidamos de lo que realmente importa.

Sin el deporte, nada de lo anterior existe. Al retirarse de este torneo, Osaka ha puesto su salud mental en primer lugar. Pero también ha hecho preguntas importantes - y necesarias - del deporte que la hizo.