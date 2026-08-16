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Murakami conecta jonrón de ventaja en la 7ma y Medias Blancas barren 7-5 a Tigres

Dave Hogg
MEDIAS BLANCAS-TIGRES
MEDIAS BLANCAS-TIGRES (AP)

Munetaka Murakami conectó un jonrón de la ventaja en la séptima entrada y los Medias Blancas de Chicago remontaron para vencer 7-5 a los Tigres de Detroit el domingo y completar una barrida de tres juegos.

Chicago perdía 3-0 y 4-1, pero anotó dos veces en la quinta y una en la sexta para empatar el juego.

Tyler Holton (1-5) dio base por bolas a Sam Antonacci para abrir la séptima y Murakami siguió con su 28º jonrón de la temporada para poner a los Medias Blancas arriba 6-4.

Los White Sox ahora lideran a Detroit por 5 1/2 juegos en la Central de la Liga Americana. Hagen Smith (2-0) lanzó 1 2/3 entradas para llevarse la victoria y Sean Newcomb trabajó las dos últimas entradas para su cuarto salvamento.

El jonrón de dos carreras de Drew Romo acercó a los Medias Blancas 4-3 en la quinta, y el sencillo impulsor de Colson Montgomery empató el juego en la sexta.

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Dillon Dingler, de Detroit, cortó una racha de 0 de 28 con un doble impulsor para poner el marcador 6-5 en la séptima. El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón en la novena.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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