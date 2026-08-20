Mookie Betts pega jonrón y sencillo productor en la 10ma en triunfo de Dodgers 6-4 ante Rockies

Mookie Betts conectó un jonrón y coronó una noche de tres imparables con un sencillo impulsor en la décima entrada, para que los Dodgers de Los Ángeles se impusieran el miércoles 6-4 ante los Rockies de Colorado.

El boricua Kiké Hernández también se voló la barda y Kyle Tucker aportó dos hits a la causa de los Dodgers, quienes completaron una barrida en la serie de tres juegos.

Mickey Moniak conectó un jonrón de dos carreras (su 20mo) para empatar el juego en la séptima y sumó tres imparables por los Rockies.

Colorado perdió al abridor Kyle Freeland con dos outs en la cuarta entrada. Freeland se llevó la mano a la espalda después de hacer un lanzamiento a Ben Rortvedt, quien elevó para out en la jugada.

El pitcher fue retirado tras permitir cuatro carreras con seis hits. Los Rockies informaron que sufría rigidez en el cuello.

Teoscar Hernández abrió la décima con un sencillo ante Jimmy Herget (0-5) y un elevado de sacrificio de Freddie Freeman remolcó al cubano Andy Pages, el corredor automático.

Luego, Betts pegó un sencillo por el centro para impulsar al dominicano Hernández.

Kyle Hurt (4-1) lanzó la novena y Tanner Scott consiguió los últimos tres outs para su 18vo salvamento.

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