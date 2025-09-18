Mónaco se desinfla ante Club Brujas en la Champions. Leverkusen salva logra empate

Club Brujas demostró ser demasiado fuerte para Mónaco en la Liga de Campeones.

El club del principado sucumbió el jueves por 4-1, un día después de que su vuelo a Bélgica fuera abortado porque el aire acondicionado del avión falló y los jugadores se vieron obligados a quitarse la ropa debido a las condiciones excesivamente calurosas.

Mónaco, que terminó volando el jueves por la mañana en su lugar, fue liquidado por una ráfaga de tres goles en un lapso de 10 minutos al final de la primera mitad.

Nicolò Tresoldi abrió la cuenta tras recibir un pase de Hans Vanaken a los 32 minutos. Raphael Onyedika aumentó a los 39 luego de un córner y Vanaken firmó el tercero a los 42 con una definición de volea.

Mamadou Diakhon anotó el cuarto gol a los 75. Brujas alcanzó los octavos de final la temporada pasada, sucumiendo ante Aston Villa en esa instancia.

El ex Barcelona Ansu Fati descontó para Mónaco en el tiempo de compensación.

En el otro partido temprano, Kasper Hjulmand regresó a Dinamarca para su primer partido de la Liga de Campeones a cargo de Bayer Leverkusen —y el primero en más de una década— y vio a su nuevo equipo rescatar un empate 2-2 contra el FC Copenhague, ayudado con un autogol.

Cuando el partido agonizaba, Pantelis Hatzidiako desvió a su propia red un centro del suplente argentino Claudio Echeverri y decretó la repartición de puntos. El primer gol del Leverkusen fue mediante un impresionante tiro libre de Álex Grimaldo a los 82.

Jordan Larsson, el hijo de Henrik Larsson, exdelantero del Barcelona y Suecia, anotó con un remate de zurda desde cerca para adelantar a Copenhague al frente. Robert, un brasileño de 20 años cedido por Cruzeiro, hizo el segundo a los 87.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes