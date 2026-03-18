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Mobley y Harden lideran triunfo de los Cavaliers 123-116 ante diezmados Bucks

CAVALIERS-BUCKS
CAVALIERS-BUCKS (AP)

Evan Mobley anotó 27 puntos y capturó 15 rebotes, la cifra más alta de la temporada, y James Harden también sumó 27, para que los Cavaliers de Cleveland abrieran una gira de tres partidos venciendo el martes por 123-116 a los Bucks de Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo no jugó debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea. Este fue el 32do partido que el dos veces MVP se ha perdido esta temporada, y los Bucks tienen marca de 11-21 sin él.

Los Bucks tampoco contaron con Myles Turner debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Jarrett Allen se perdió su sexto partido consecutivo con Cleveland por una tendinitis en la rodilla derecha.

En un partido con 11 empates y 16 cambios de liderazgo, Cleveland se puso al frente de manera definitiva con un triple de Sam Merrill cuando quedaban 6:55, lo que inició una racha de 8-0.

Milwaukee recortó la diferencia a 110-106 con un triple de Ousmane Dieng cuando restaban 3:39, pero Cleveland respondió con siete puntos seguidos. Los Cavs se mantuvieron arriba por al menos cinco tantos el resto del camino.

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Kevin Porter Jr., de Milwaukee, terminó con 25 puntos y 10 asistencias. Dieng, Bobby Portis y Ryan Rollins aportaron 19 puntos cada uno.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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