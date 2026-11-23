Con las partes muy distanciadas a una semana del inicio de un previsto cierre patronal, el sindicato de jugadores de béisbol respondió a la propuesta de los dueños de imponer un tope salarial al proponer el lunes que los 30 equipos de las Grandes Ligas compartan por igual todos los ingresos por medios, sin añadir un tope.

Los dueños propusieron el lunes elevar el salario mínimo a 1 millón de dólares para todos los jugadores en 2027 y añadir un bono automático por firma del 5% para todos los jugadores en arbitraje salarial.

Los jugadores han prometido que nunca aceptarán un tope salarial, mientras que el comisionado Rob Manfred ha afirmado que los dueños solo aceptarán un acuerdo si incluye uno. La propuesta de tope de MLB incluye, por primera vez, dividir por igual entre los 30 equipos los ingresos por medios locales. MLB indicó que, debido al declive de las redes de cable, los ingresos por medios locales son de 1.800 millones de dólares este año, 575 millones menos que un máximo de aproximadamente 2.400 millones de dólares anuales entre 2021 y 2024.

MLB también propuso un bono anual por firma de 500.000 dólares, financiado de manera centralizada, para un jugador por equipo, y eliminar la oferta calificada y la compensación de selecciones del draft en la agencia libre.

El jefe del sindicato, Bruce Meyer, manifestó en un comunicado:

“Las propuestas de la liga hoy no añaden ni un solo dólar a la compensación total de los jugadores en comparación con propuestas anteriores y, una vez más, están expresamente condicionadas a aceptar su tope salarial y otras restricciones contra los jugadores", declaró el jefe del sindicato, Bruce Meyer, en un comunicado. "Cualquier supuesto beneficio para ciertas clases de jugadores simplemente se saca de los bolsillos de otros jugadores y queda ampliamente superado por los efectos negativos del tope y de las demás restricciones de MLB”.

Las negociaciones se reanudaron un día después de que Tarik Skubal acordara un contrato de 450 millones de dólares por nueve años con los Mets de Nueva York, un récord para un lanzador.

El contrato laboral del béisbol vence el 1 de diciembre a las 11:59 de la noche de Nueva York, y se espera que la administración imponga un cierre patronal a los jugadores en la décima interrupción laboral del deporte desde 1972, lo que detendría las firmas y los canjes.

“Todos los demás deportes importantes de Estados Unidos tienen un sistema de tope y piso salarial para limitar la disparidad en las nóminas, y el hecho es que el crecimiento de la compensación de los jugadores ha sido más lento en el béisbol que en cada una de esas ligas", indicó Glen Caplin, vocero de la patronal. "Las propuestas de MLB sobre la mesa aportarían beneficios a la mayoría de los jugadores en cada etapa de su carrera”.

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