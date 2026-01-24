Mitchell anota 33 puntos, Mobley suma 29 y atrapa 13 rebotes; Cavs superan 123-118 a Kings

Donovan Mitchell anotó 33 puntos, Evan Mobley igualó su mejor marca de la temporada con 29 y los Cavaliers de Cleveland dieron algunas señales alentadoras al superar el viernes 123-118 a los Kings de Sacramento.

Los Cavs, que han sido irregulares durante gran parte de esta temporada, ganaron por cuarta vez en cinco compromisos. También mejoraron a 16-5 contra equipos con récords perdedores.

El entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, ha estado esperando obtener más consistencia de su equipo, que puede parecer candidato al título una noche y lucir muy débil a la siguiente. Esa tendencia continuó contra los Kings, quienes se recuperaron de un déficit de 11 puntos para tomar una ventaja de 114-113 con cuatro minutos restantes.

Pero Mitchell, quien ha sacado adelante a los Cavs en varios momentos difíciles, encestó un gran triple con 2:29 por jugar para poner a Cleveland arriba 118-114.

Los Kings tuvieron varias oportunidades para acercarse, pero fallaron tres triples consecutivos en el último minuto y el base de los Cavs, Jaylon Tyson, los sentenció al encestar una flotadora con 25,6 segundos por jugar.

Mobley añadió 13 rebotes y siete asistencias en uno de los mejores partidos completos del alero enfocado en la defensa.

Domantas Sabonis anotó 24 puntos con 16 rebotes y seis asistencias para liderar a Sacramento. Recientemente regresó, después de perderse 25 duelos por una lesión de rodilla.

