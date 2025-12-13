Mitchell anota 24 de sus 48 puntos en el último cuarto y Cavaliers superan 130-126 a Wizards

Donovan Mitchell anotó 24 de sus 48 puntos en el último cuarto, con lo cual condujo a los Cavaliers de Cleveland a una remontada tras un déficit de 15 puntos en ese periodo para imponerse el viernes 130-126 sobre los Wizards de Washington.

Los Cavs acertaron 15 de 53 intentos desde la línea de tres puntos. Darius Garland falló los 11 intentos, pero Mitchell encestó desde larga distancia para empatar el encuentro a 122. Luego puso a Cleveland por delante de manera definitiva, al anotar desde adentro con 60 segundos restantes.

Con los Cavaliers aún arriba por 124-122, Marvin Bagley III de Washington capturó un rebote tras un yerro, pero Mitchell empató, forzando un salto entre dos. Bagley, de 2,11 metros, tiene 20 centímetros más de estatura que Mitchell, pero ambos jugadores calcularon mal sus saltos y Lonzo Ball se quedó con la posesión para Cleveland.

Ball hizo dos tiros libres con 30,9 segundos por jugar.

La bandeja de Mitchell con 5,9 segundos faltantes puso a los Cavaliers arriba por seis.

