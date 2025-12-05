Michael Jordan testifica en juicio antimonopolio de NASCAR, dice que no tuvo opción más que demandar

Michael Jordan subió al estrado en el histórico caso de antimonopolio de NASCAR y testificó el viernes que ha sido fanático de la serie de autos de carrera desde que era niño, pero sintió que no tenía otra opción más que radicar una demanda para forzar cambios en un modelo de negocio que considera que perjudica a los equipos y conductores que arriesgan sus vidas para mantener el deporte en marcha.

El retirado astro de la NBA testificó durante una hora ante una sala de audiencias llena. Su celebridad provocó comentarios del juez e incluso de un abogado defensor mientras explicaba por qué el equipo que co-propietario, 23XI, se había unido a Front Row Motorsports para ir a los tribunales contra la principal serie de carreras de autos en Estados Unidos.

"Alguien tenía que dar un paso adelante y desafiar a la entidad", dijo Jordan al jurado. "Estuve en esas reuniones con propietarios de larga data que fueron intimidados durante tantos años tratando de hacer cambios. Yo era una persona nueva, no tenía miedo. Sentí que podía desafiar a NASCAR en su totalidad. Sentí que, en cuanto al deporte, necesitaba ser visto desde una perspectiva diferente".

La muy anticipada aparición de Jordan siguió a un dramático testimonio de Heather Gibbs, la nuera del propietario del equipo de carreras Joe Gibbs, sobre el caótico período de seis horas en el que los equipos tuvieron que firmar una extensión o perder los contratos de fletamento que garantizan ingresos semana a semana durante la temporada de 38 carreras de NASCAR.

"El documento era algo que en los negocios nunca firmarías", dijo Heather Gibbs, quien también es agente de bienes raíces con licencia. "Era como tener un arma en la cabeza: si no firmas, no tienes nada".

Las contratos de fletamento son el equivalente al modelo de franquicia utilizado en otros deportes y en NASCAR garantizan a cada auto con los mismos un lugar en cada carrera, además de un pago definido de la serie. El sistema fue creado en 2016, y durante los más de dos años de amargas negociaciones sobre una extensión, los equipos suplicaron que las contratos renovables se hicieran permanentes para la estabilidad de los ingresos.

Cuando NASCAR se negó a hacerlas permanentes y dio a los equipos seis horas en septiembre de 2024 para firmar la extensión de 112 páginas, 23XI y Front Row Motorsports fueron las únicas dos organizaciones de 15 que se negaron. En su lugar, presentaron la demanda antimonopolio y el juicio se abrió el lunes para escuchar sus argumentos de que NASCAR es un monopolio. 23XI es co-propiedad de Jordan y el tres veces ganador de Daytona 500, Denny Hamlin, y Front Row es propiedad del franquiciador de comida rápida Bob Jenkins.

Jordan testificó que 23XI compró una tercera carta a finales de 2024 por 28 millones de dólares incluso con toda la incertidumbre.

"Estoy bastante seguro de que saben que me encanta ganar", dijo el seis veces campeón de la NBA. "Denny me convenció de que conseguir un tercer conductor mejoraba nuestras posibilidades de ganar, así que me lancé".

Como otros testigos esta semana, Jordan describió un NASCAR que se negó a discutir opciones o posibles cambios al sistema de contratos, que él apoya. Se le preguntó por qué 23XI no firmó las extensiones el otoño pasado.

Jordan se refirió al modelo de negocio de la NBA, que comparte aproximadamente la mitad de sus ingresos con los jugadores, mucho más que NASCAR.

