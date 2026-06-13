Michael Busch conecta jonrón de 3 carreras y Cachorros vencen 5-1 a Gigantes

Michael Busch conectó un jonrón de tres carreras hacia McCovey Cove, más allá del jardín derecho, en la quinta entrada para respaldar la sólida apertura del mexicano Javier Assad en el montículo, y los Cachorros de Chicago vencieron la noche del viernes por 5-1 a los Gigantes de San Francisco.

El batazo de Busch fue el 176.º “splash hit” en Oracle Park, el 68.º de un rival y el cuarto de un jugador de los Cachorros — el primero desde Joc Pederson el 3 de junio de 2021.

Seiya Suzuki rompió el empate sin carreras con un doble productor en la cuarta entrada y luego anotó momentos después con un elevado de sacrificio de Nico Hoerner.

Assad (4-1) ponchó a cinco, dio una base por bolas y permitió tres hits en seis entradas para lograr su tercera decisión consecutiva en una racha de siete aperturas. Su error de tiro en un intento de sorprender a Bryce Eldridge en la cuarta pudo haber sido costoso, pero el derecho dejó varado a Eldridge en tercera.

Hoby Milner lanzó la séptima y Trent Thornton trabajó las dos últimas entradas, permitiendo el jonrón de Eldridge con un out en la novena.

A Landen Roupp (5-7) le anotaron cuatro carreras con cuatro hits en 4 2/3 entradas.

Chicago ganó por tercera vez en sus últimos siete juegos.

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