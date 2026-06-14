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Meyer supera a Skenes, permite 1 carrera en 6 innings y Marlins vencen 4-2 a Piratas

MARLINS PIRATAS
MARLINS PIRATAS (AP)

Max Meyer permitió una carrera en seis entradas y dejó varados a nueve corredores el domingo en la victoria 4-2 de los Marlins de Miami sobre Paul Skenes y los Piratas de Pittsburgh.

Meyer (7-0) concedió seis hits, dio tres bases por bolas y golpeó a un bateador, pero ponchó a nueve.

Skenes (6-6), que cayó a 0-4 en seis aperturas desde su última victoria el 12 de mayo, permitió jonrones de Heriberto Hernández y Joe Mack en la segunda entrada. El as de los Piratas ponchó a 10, incluidos tres por la vía rápida en la cuarta y la sexta, y permitió cuatro hits con una base por bolas en seis entradas.

Miami, que ganó dos de tres juegos a Pittsburgh, ha ganado siete de ocho y 10 de 12 en junio.

Los Piratas comenzaron la cuarta con tres sencillos consecutivos, rematados por un hit de Jake Mangum que impulsó a Nick Gonzales. Meyer retiró a los siguientes tres bateadores, incluidos ponches a Jared Triolo y Spencer Horwitz.

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Pittsburgh tuvo a dos corredores en posición de anotar con dos outs en la séptima antes de que Calvin Faucher terminara la amenaza con un ponche a Callihan. Dejó a 11 corredores en total en base.

Pete Fairbanks, quien consiguió su noveno salvamento, ponchando a dos en la novena antes de permitir un jonrón.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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