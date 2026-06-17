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México decreta el teletrabajo para el debut de Colombia y los partidos del Tri del 17 y 24 de junio

MUNDIAL-COLOMBIA
MUNDIAL-COLOMBIA (AP)

El gobierno de México prevé grandes multitudes en las calles para los próximos dos partidos de la selección nacional y para el debut de Colombia en la Copa del Mundo este miércoles en la capital. Por ello, optó por repetir la decisión del día inaugural: decretar el teletrabajo en todos los empleos públicos no esenciales y escuelas e instar al sector privado a hacer lo mismo.

El Diario Oficial de la Federación publicó el martes por la tarde la medida con el fin de reducir al mínimo posible los desplazamientos e intentar facilitar el acceso a los estadios y los festivales futboleros, complicados por las habituales lluvias vespertinas. Este miércoles por la tarde, aunque no juega la selección mexicana, se prevé una asistencia masiva a los eventos en Ciudad de México por el partido de Colombia frente a Uzbekistán.

Como un preludio de que lo que supondrá el regreso de la selección sudamericana a un Mundial luego de perderse la cita de Qatar 2022, miles de colombianos se concentraron en el Ángel de la Independencia de la capital mexicana bailando, animando a su selección y bloqueando una de las principales arterias de la ciudad, algo habitual en las últimas semanas debido a las muchas protestas de diferentes sindicatos y colectivos que han tenido lugar aprovechando la cita deportiva.

Según el decreto, el miércoles la jornada laboral presencial en Ciudad de México acabará a las 3 de la tarde, cinco horas antes del inicio del partido de Colombia.

La medida se repetirá todo el jueves en la zona metropolitana de Guadalajara, donde México se enfrentará a Corea del Sur, y durante la jornada del 24 de junio, cuando el Tri se enfrentará a la República Checa en la capital del país.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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