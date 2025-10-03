Mets renuevan el staff del manager Carlos Mendoza tras perder playoffs con enorme nómina

Los Mets de Nueva York prescindieron del coach de lanzadores Jeremy Hefner como parte de una reestructuración del personal, después de decidir mantener al manager venezolano Carlos Mendoza a pesar de no haber llegado a los playoffs con la nómina de apertura más cara en el béisbol.

Los coaches de bateo Jeremy Barnes y Eric Chávez y el coach de tercera base Mike Sarbaugh tampoco regresarán, informó el equipo el viernes. El coach de banca John Gibbons renunció, y el coach de receptores Glenn Sherlock se retira.

Hefner está siendo reemplazado a pesar de algunas historias de éxito notables, incluyendo a David Peterson y Sean Manaea.

Peterson fue un ganador de diez juegos en 2024 con un ERA de 2.90, el mejor de su carrera. Manaea igualó su mejor marca personal con 12 victorias el año pasado y una efectividad de 3.47. Pero ese número se disparó a 5.64 en 15 apariciones este año, incluyendo 12 aperturas.

El pitcheo y la defensa fueron los mayores problemas para un equipo que tuvo un récord de 38-55 en los últimos 93 juegos después de ser el mejor de la MLB con 45-24 en junio. La ofensiva no estuvo libre de culpa después de la firma en la temporada baja del dominicano Juan Soto con un contrato de 765 millones de dólares por 15 años. El megacontrato elevó el costo de la nómina de los Mets a 429 millones en salario y el impuesto de lujo proyectado.

Al declarar esta semana que Mendoza regresaría, el presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, dijo que el resto del cuerpo técnico sería evaluado.

Al coach asistente de lanzadores Desi Druschel y al coach del bullpen José Rosado se les ha dado permiso para hablar con otros equipos. El coach de primera base Antoan Richardson, el coach de estrategia Danny Barnes y el asistente de coaching Rafael Fernández han sido invitados a regresar.

