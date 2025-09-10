Mets activan al jardinero José Siri tras 60 días fuera por fractura de pierna

El jardinero central de los Mets de Nueva York José Siri fue reincorporado el martes desde la lista de lesionados de 60 días y jugó como titular en el encuentro contra los Filis de Filadelfia, cinco meses después de que se fracturó la pierna izquierda.

El dominicano se lesionó al estrellarse en la pierna una pelota que él mismo bateó de foul el 12 de abril, en un juego contra los Atléticos. Fue retirado del campo en camilla.

Adquirido de Tampa Bay a cambio del lanzador Eric Orze en noviembre de 2024, Siri se había ido de 20-1 esta campaña, sin ningún hit en sus últimos 16 turnos al bate en las Grandes Ligas antes del juego del martes por la noche. Bateando noveno, salió ponchado en su primer turno al bate.

Siri, bateador derecho, fue activado en momentos en que los Mets se disponían a enfrentar a tres abridores zurdos consecutivos en Filadelfia.

Nueva York comenzó la noche con una ventaja de tres juegos sobre San Francisco en la contienda por el último comodín de la Liga Nacional.

Cuando los Mets adquirieron a Siri, pensaron que compartiría tiempo con Tyrone Taylor en el jardín central. Taylor fue quien jugó más después de la lesión de Siri, y aportó una excelente labor defensiva, pero poco con el bate, hasta que Cedric Mullins fue adquirido de Baltimore en la fecha límite de canjes del 31 de julio.

Mullins, sin embargo, estaba bateando .174 con un jonrón y ocho carreras impulsadas en 30 juegos con los Mets, y Taylor fue colocado en la lista de lesionados de diez días el 2 de septiembre, retroactivo al 30 de agosto, por un tirón en el muslo izquierdo.

En otros movimientos de la plantilla, los Mets enviaron al bateador de banca Jared Young al Syracuse de la Triple-A y dieron de baja al derecho dominicano Wander Suero. El derecho Justin Garza fue enviado directamente a Syracuse.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes