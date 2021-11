Nico Rosberg reveló que consideró un regreso sorprendente a la Fórmula 1 para reemplazar a Lewis Hamilton cuando el británico contrajo covid-19 antes del Gran Premio de Sakhir del año pasado.

El alemán vivió una feroz rivalidad con Hamilton cuando eran compañeros de equipo de Mercedes al comienzo de la era turbo-híbrida de la Fórmula 1, cuando el fabricante alemán produjo una serie de autos para el par que ningún otro equipo podría acercarse a igualar.

Hamilton se llevó el campeonato tanto en 2014 como en 2015. Pero al año siguiente, después de una temporada en la que los pilotos intercambiaron golpes en público e hicieron contacto en la pista, fue Rosberg quien llegó a la cima por cinco puntos antes de anunciar de forma inmediata su retiro del deporte.

Fue el piloto de Williams, George Russell, que se trasladará de forma permanente a un asiento de carrera de Mercedes en 2022, quien al final reemplazó a Hamilton en la pista de Bahrein. El británico tuvo una excelente actuación que ayudó a convencer al equipo de que era digno de reemplazar a Valtteri Bottas.

En una entrevista con Jenson Button en su canal de YouTube, Rosberg reveló que fue la intensidad física del deporte lo que le impidió llamar al director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

"En definitiva, habría considerado tomar el teléfono en ese punto", dijo el hombre de treinta y seis años. “Pero en el aspecto físico no hubiera podido. De ninguna manera. No daría más de dos vueltas con ese coche. Mis brazos se solidificarían como una roca, mis dedos... No podría sostener más el volante después de dos vueltas, estoy seguro.

“¡Por no hablar del cuello que se me cae entre las piernas cuando freno, porque no podría mantener la cabeza erguida! Ya sabes, las fuerzas G en esas cosas, el desafío y el desarrollo que necesitas en todos tus músculos específicos, los músculos de tus brazos... Está muy al límite. Así que en el aspecto físico, no hay posibilidad".

El retiro de Rosberg sorprendió tanto a los fanáticos del deporte como a figuras prominentes en el paddock de Fórmula 1, quienes esperaban que su rivalidad con Hamilton continuara en los años venideros. Sin embargo, el ex piloto de Williams explicó que no se prevé un regreso a tiempo completo y que disfruta de sus nuevos esfuerzos, incluido un fuerte compromiso en trabajo con los medios y varios proyectos empresariales ecológicos.

"Si me dices que puedes probar el auto de Valtteri mañana en Bahréin en un día de pruebas, diría 'wow, eso es genial, me encantaría hacerlo'", aclaró. “Pero si me dices que tengo otra oportunidad de volver en una temporada, no. Muchas gracias a todos, estoy muy feliz con mi segunda vida. Eso está todo hecho y cumplido".