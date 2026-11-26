Jaylen Wells anotó 19 puntos, Ty Jerome sumó 17 y siete asistencias, y los Grizzlies de Memphis vencieron 115-70 a los Clippers en un partido de la Copa NBA la noche del miércoles, dejando a Los Ángeles con marca de 0-9 como visitante.

Los Clippers terminaron su gira actual con 0-4, con cada derrota por al menos 10 puntos. Son el único equipo de la NBA sin una victoria fuera de casa esta temporada.

Cam Spencer anotó 16 puntos y Cedric Coward terminó con 14 puntos y 10 rebotes para Memphis, que ha ganado siete de ocho. Los Grizzlies se medirán a los Timberwolves el viernes por el primer puesto del Grupo B del Oeste.

Brandon Ingram, quien hizo su primera aparición de la temporada en la derrota del lunes en Houston, lideró a los Clippers con 18 puntos. Ingram se perdió los primeros 15 partidos de Los Ángeles por una lesión en el talón derecho. Rui Hachimura aportó 14 unidades y 12 rebotes, y Darius Garland, el novato Keaton Wagler y Kris Dunn terminaron con 12 cada uno.

Memphis construyó una ventaja temprana de 20 mientras los Clippers tenían dificultades en tiros de campo. El tiro mejoró para Los Ángeles, que se fue al descanso abajo 50-43.

Los equipos —los mejores de la liga en tiros de tres puntos— se combinaron para encestar 8 de 37 desde más allá del arco en la primera mitad. Eso incluyó que la dupla titular de Memphis en el perímetro, Coward y Jerome, fallara los 11 intentos de triple entre ambos.

Los Clippers lo convirtieron en un partido de una sola posesión al inicio del tercer cuarto, pero Memphis respondió con una racha de 18-2.

Los Ángeles no se acercó a menos de 13 puntos en el cuarto periodo. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP