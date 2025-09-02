Mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi es cedido del Inter Miami al Parma

El mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi fue cedido a préstamo del Inter Miami al Parma, brindándole al joven de 20 años la oportunidad de demostrar su valía en la Serie A antes de un Mundial en casa.

Parma informó que el acuerdo de préstamo incluye una opción de compra.

Inter Miami dijo al anunciar el movimiento el martes que Cremaschi es el "producto de academia de mayor perfil" del club.

Cremaschi, el capitán del equipo sub-20 de Estados Unidos, ha hecho tres apariciones para el equipo nacional mayor y participó en los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Nació en Estados Unidos de padres argentinos.

Jugó 107 partidos para el Inter Miami, anotando ocho goles y proporcionando nueve asistencias, y también participó con el equipo en el reciente Mundial de Clubes.

