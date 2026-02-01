Medias Blancas adquieren al derecho Jordan Hicks de Boston a cambio del prospecto Gage Ziehl

Los Medias Blancas de Chicago adquirieron el domingo al lanzador derecho Jordan Hicks de los Medias Rojas de Boston, además de algo de dinero para pagarle.

Chicago también recibirá al lanzador prospecto David Sandlin y dos jugadores que serán nombrados en el acuerdo que enviará al prospecto derecho Gage Ziehl y a un jugador a los Medias Rojas. Sandlin fue clasificado por Baseball America como el prospecto número siete y el prospecto de lanzador número dos en la organización de los Medias Rojas.

Boston había estado buscando un bateador durante la temporada baja, incluso antes de perder al tercera base Alex Bregman como agente libre, pero en su lugar firmó al zurdo venezolano Ranger Suárez y adquirió al derecho Sonny Gray en un intercambio con los Cardinals. Los movimientos los dejaron con un posible exceso de lanzadores, junto con una posible factura de impuesto de lujo, y la oportunidad de mover algunos brazos por bateadores.

Los White Sox intercambiaron al jardinero central cubano Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York el mes pasado, y el gerente general de Chicago, Chris Getz, dijo que reinvertirían los 20 millones de dólares ahorrados en el equipo. Luego firmó al derecho dominicano Seranthony Domínguez con un contrato de dos años por 20 millones de dólares, y añadió a Hicks, quien tiene un contrato de 25 millones de dólares para las próximas dos temporadas.

El movimiento podría ayudar a reforzar un bullpen que tuvo la menor cantidad de salvamentos, 25, en las Grandes Ligas la campaña anterior.

Hicks, de 29 años, tuvo un récord de 2-7 con una efectividad de 6.95 para Boston y los Gigantes de San Francisco la temporada pasada. Tiene un récord de 17-35 con una efectividad de 4.41 en una carrera de siete años que también incluye tiempo con los Cardenales de San Luis.

Sandlin, un derecho de 24 años, tiene un récord de 13-12 con una efectividad de 4.38 en cuatro temporadas de ligas menores. El año pasado dividió su tiempo entre Triple-A Worcester y Doble-A Portland.

Ziehl es una selección de undécima ronda de 22 años que ha lanzado un juego por encima de Clase A.

___

El escritor de béisbol de AP, Jay Cohen, en Chicago contribuyó a este informe.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes