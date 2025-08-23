McKinstry aporta 3 hits, incluido jonrón, a triunfo de Tigres 7-5 sobre Reales

Zach McKinstry sumó tres hits, incluyendo un jonrón, y anotó dos veces por los Tigres de Detroit, que se recuperaron y vencieron el viernes 7-5 a los Reales de Kansas City.

Los Tigres han ganado ocho de nueve compromisos, mientras que los Reales perdieron por tercera vez en 11 juegos.

McKinstry conectó un jonrón en la tercera entrada, un triple en la quinta y un sencillo en la séptima. Bateó un elevado en la octava, quedándose a un doble de convertirse en el primer jugador de los Tigres en batear para el ciclo.

Vinnie Pasquantino pegó un jonrón en la novena entrada, igualando el récord de la franquicia de cinco juegos consecutivos con un cuadrangular. Mike Sweeney estableció el récord en 2002 y el venezolano Salvador Pérez lo igualó en 2021.

Los Tigres estaban en desventaja por 3-1 al entrar en la sexta entrada, pero el 30º jonrón de Riley Greene lo empató, y Detroit anotó cuatro en la séptima.

McKinstry comenzó la séptima con un sencillo dentro del cuadro que golpeó el brazo del relevista de los Reales Bailey Falter (7-7). McKinstry llegó a tercera con el sencillo del boricua Javier Báez y anotó cuando el disparo de Randal Grichuk rebotó lejos del antesalista venezolano Maikel García.

El cubano Andy Ibáñez puso la situación 5-3 con un sencillo impulsor y anotó con un doble del venezolano Gleyber Torres.

Kyle Finnegan (3-4) se llevó la victoria con dos innings de relevo sin permitir carreras.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-2 con una anotada, Pérez de 3-1 con dos impulsadas.

Por los Tigres, el cubano Ibáñez de 2-2 con una anotada y una empujada. El venezolano Torres de 5-2 con dos anotadas y una producida. El dominicano Wenceel Pérez de 4-2 con una remolcada. El puertorriqueño Báez de 4-1 con una anotada.