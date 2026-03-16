Mbappé y Bellingham entran a convocatoria del Real Madrid para la vuelta ante Man City

Kylian Mbappé volvió a una convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta contra el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones el martes.

El delantero francés no juega desde el 21 de febrero por un problema en la rodilla. Se ha perdido cinco partidos en todas las competiciones, incluida la victoria del Madrid por 3-0 sobre el City en la ida la semana pasada.

Mbappé fue incluido en una lista de 26 jugadores anunciada por el Madrid el lunes. También figura el centrocampista inglés Jude Bellingham, quien ha estado de baja desde el 1 de febrero por una lesión en el muslo.

El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ofrecerá su conferencia de prensa previa al partido más tarde el lunes, cuando podría dar alguna indicación sobre si Mbappé y Bellingham están lo suficientemente recuperados como para ser titulares en el Etihad Stadium.

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