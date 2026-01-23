Maxey anota 36 puntos, Embiid logra triple-doble y 76ers vencen a Rockets en tiempo extra

Tyrese Maxey anotó seis de sus 36 puntos en el alargue, Joel Embiid sumó 32 unidades, 15 rebotes y diez asistencias, y los 76ers de Filadelfia vencieron el jueves 128-122 a los Rockets de Houston.

Kelly Oubre Jr. añadió 26 puntos a la causa de los 76ers, quienes emparejaron su récord como locales, en 12-12. Paul George regresó a la alineación de Filadelfia después de perderse dos partidos consecutivos debido al manejo de una lesión en la rodilla izquierda y anotó diez puntos.

Kevin Durant anotó 36 puntos por los Rockets, quienes habían ganado tres seguidos. Amen Thompson añadió 17 por Houston.

Los 76ers anotaron los primeros cinco puntos del tiempo extra, con un triple de George y un seguimiento de VJ Edgecombe desde cerca después de capturar un rebote ofensivo, para tomar el control.

Filadelfia tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo regular, pero Durant bloqueó el intento de bandeja de Maxey con 13,2 segundos restantes. Maxey añadió diez asistencias.

Los 76ers tomaron una ventaja de 94-88 al inicio del cuarto período, pero tardaron 3:23 minutos en anotar otro punto. El tercer triple de Reed Sheppard en el cuarto puso a Houston arriba 105-96 con 6:25 minutos por jugar. Los Sixers lo empataron dos veces al final del tiempo reglamentario, la última con una bandeja de Maxey con 40,1 segundos restantes.

