Max Muncy conecta jonrón de la ventaja y Dodgers vencen a Filis por 9-5

Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo arriba en la sexta entrada, Tommy Edman amplió la ventaja mediante un triple con las bases llenas en la octava, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el miércoles 9-5 a los Filis de Filadelfia.

El jonrón de Muncy ante Aaron Nola (3-8) fue su número 229 con los Dodgers, con lo cual se colocó en el quinto puesto en la historia de la franquicia. Tiene otros cinco vuelacercas, todos con los Atléticos.

Alec Bohm pegó un jonrón de dos anotaciones en la primera entrada ante Eric Lauer (5-5), quien terminó permitiendo tres carreras en 5 1/3 entradas. Lauer cerró su actuación ponchando a Bryce Harper por tercera vez.

Edman bateó tres hits. Freddie Freeman aportó dos dobles y un sencillo a la causa de los Dodgers, y el receptor Dalton Rushing, noveno en el orden al bate, conectó un jonrón en la tercera entrada y pegó un doble de dos carreras en la quinta.

El jardinero dominicano Bryan de la Cruz, que disputó su primer juego de Grandes Ligas de la temporada después de que los Filis lo ascendieron desde la sucursal de la Triple-A en Lehigh Valley, abrió la quinta entrada con un jonrón para empatar el juego 3-3.

Shohei Ohtani se fue de 3-0 con una base por bolas intencional como bateador designado. El astro japonés de los Dodgers, que no está lanzando debido a una molestia en la rodilla izquierda, realizó una sesión de bullpen antes del encuentro.

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