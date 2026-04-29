Martínez lanza a los Rays a vencer 1-0 a los Guardianes para su 6ª victoria seguida

Nick Martinez lanzó pelota de tres hits hasta la octava entrada, el mexicano Jonathan Aranda impulsó una carrera por tercer juego consecutivo y los Rays de Tampa Bay derrotaron 1-0 a los Guardianes de Cleveland la noche del martes para ampliar su racha de victorias a seis juegos.

Los Rays tienen marca de 13-1 contra rivales de la Liga Americana esta temporada, igualando a los Milwaukee Brewers de 1987, los Detroit Tigers de 1984, los Oakland Athletics de 1981 y los Cleveland Indians de 1966 con el mejor arranque frente a competencia de la Liga Americana.

El segunda base de Cleveland Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de 2024, se fue de 2-0 con dos bases por bolas en su debut en las Grandes Ligas.

Los Guardianes han perdido cuatro seguidos y cinco de seis.

Martinez (2-1) realizó apenas 78 lanzamientos, 54 en zona de strike, y retiró a nueve bateadores de Cleveland con dos pitcheos o menos. El derecho ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

El abridor de Cleveland Tanner Bibee (0-4) permitió cuatro hits en cinco entradas. Ponchó a seis y otorgó tres bases por bolas. ___

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