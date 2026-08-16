Marsee y Mack conectan jonrones en triunfo de Marlins, 8-4 sobre Rojos

Jakob Marsee y Joe Mack conectaron jonrones por los Marlins de Miami, quienes reaccionaron con una octava entrada de cuatro carreras para vencer el sábado 8-4 a los Rojos de Cincinnati.

Los Marlins mejoraron a un registro de 53-13 cuando anotan cuatro carreras o más. Habían conseguido tres anotaciones o menos en 10 de sus 16 juegos anteriores.

Los Marlins perdían 4-3 en la octava.

El elevado de sacrificio de Graham Pauley empató el juego. El dominicano Heriberto Hernández conectó un sencillo con las bases llenas ante Sam Moll, impulsando dos carreras para poner a los Marlins arriba por 6-4.

Griffin Conine puso el 7-4 con un sencillo impulsor.

Pauley remolcó la octava carrera de los Marlins con un doble impulsor en la novena.

Cuatro relevistas de los Marlins se combinaron para cubrir 4 1/3 entradas sin permitir carreras. Tyler Zuber (2-1) se llevó la victoria. TJ Antone (2-1) cargó con la derrota por Cincinnati.

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