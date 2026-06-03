Marlins completan barrida de 3 juegos en Washington con triunfo 4-1 ante Nacionales

Max Meyer permitió dos hits en siete entradas y Joe Mack conectó un sencillo de dos carreras para desempatar en la octava, con lo que los Marlins de Miami se impusieron el miércoles 4-1 sobre Washington y completar una barrida de tres juegos sobre los Nacionales.

Meyer (6-0) sigue invicto en 13 aperturas este año, con lo que igualó el récord de la franquicia para iniciar una temporada, establecido por el cubano Liván Hernández en 1997. Permitió una carrera y otorgó dos bases por bolas, con siete ponches.

Con las bases llenas y dos outs en la octava, Mack conectó un sencillo al jardín derecho-central ante Clayton Beeter (1-1) para poner a Miami arriba 3-1. Calvin Faucher trabajó la parte baja de la octava por los Marlins, y Pete Fairbanks cerró para su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Ha sido un tramo irregular para los Marlins, que perdieron tres seguidos, ganaron cuatro y perdieron cinco antes de su racha actual de tres victorias consecutivas.

El dominicano Esteury Ruiz conectó un jonrón en la segunda para darle a los Marlins la ventaja de 1-0, pero los Nacionales empataron en la tercera. Con las bases llenas y un out, el campocorto dominicano Otto López —jugando un poco adentro— no pudo controlar un rodado por el centro conectado por Dylan Crews. Todos quedaron a salvo y a López se le cargó un error.

Curtis Mead siguió con otro rodado hacia López, quien esta vez inició el doble play para terminar la entrada.

Tras una base por bolas y un lanzamiento descontrolado para abrir la quinta, el segunda base de Washington Nasim Núñez realizó una jugada arriesgada cuando tiró a tercera en un rodado por el centro. Llegó a tiempo para retirar a Connor Norby, y la decisión se mantuvo tras una revisión.

En la octava, Beeter permitió un sencillo a Xavier Edwards y otorgó una base por bolas a Liam Hicks. Luego, el derecho no pudo llegar a un toque de bola de Jakob Marsee que se convirtió en sencillo dentro del cuadro. Con las bases llenas, Beeter ponchó a Owen Caissie. Después, Núñez hizo otra gran jugada defensiva, al fildear un rodado por el centro y tirar al plato para el segundo out.

Eso quedó sin efecto cuando Mack conectó el hit más importante del juego, para poner a Miami arriba por dos.

Kyle Stowers conectó un triple productor de una carrera en la novena.

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