Marineros aplastan 19-1 a Atléticos con 5 jonrones y 23 hits

El cubano mexicano Randy Arozarena conectó uno de los cinco jonrones de Seattle en una paliza 19-1 sobre los Atléticos la noche del sábado, el mayor margen de victoria en la historia de los Marineros.

J.P. Crawford, Dominic Canzone y Cole Young añadieron cada uno jonrones de dos carreras, y el colombiano Michael Arroyo pegó un cuadrangular solitario para su primer jonrón en las Grandes Ligas. Weston Wilson tuvo cinco hits y anotó tres carreras.

Seattle sumó 23 hits, su mayor cifra en un juego desde 2004, y sus 19 carreras fueron su mayor cantidad en un partido desde 2012. Cinco jugadores tuvieron tres o más hits, igualando un récord del equipo establecido el 22 de agosto de 2001 contra Detroit.

El derecho de los Marineros Bryan Woo (12-9) permitió una carrera sucia en seis entradas, con tres hits, dos bases por bolas y cinco ponches. Woo tiene una efectividad de 1,78 en 12 aperturas de por vida contra los A's, la más baja de un lanzador de Seattle frente a cualquier rival en la historia de la franquicia, con un mínimo de 10 aperturas.

El zurdo de los A's Gage Jump (6-10) permitió cinco carreras en dos entradas antes de salir del juego por molestias en el hombro izquierdo.

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