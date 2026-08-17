Marineros aguantan para superar 3-2 a Astros; Raleigh y Arozarena conectan jonrones

Cal Raleigh y Randy Arozarena conectaron jonrones para conducir el domingo a los Marineros de Seattle hacia un triunfo de 3-2 sobre los Astros de Houston.

El cubano-mexicano Arozarena se voló la barda en la primera entrada y Raleigh logró su cuadrangular en la sexta para poner la pizarra 3-1. La victoria les dio a los Marineros una ventaja de 9-2 en la serie de la temporada.

Los Marineros ganaban por una carrera en la octava entrada con dos outs, cuando los Astros llenaron las bases, después de que el venezolano José Altuve pegó un sencillo cuando el relevista dominicano Seranthony Domínguez tropezó y cayó al intentar atrapar su elevado dentro del cuadro.

Pero Domínguez ponchó a Daulton Varsho para salir del apuro.

Bryan Woo (9-8), de Seattle, permitió tres hits y dos carreras, y ponchó a cinco en seis entradas. El mexicano Andrés Muñoz dio una base por bolas en una novena sin carreras para su 22do salvamento.

El abridor de Houston, Hunter Brown (3-3), permitió tres hits y dos carreras, con cinco bases por bolas en cinco entradas.

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