Marcus Smart de Lakers multado con 35.000 dólares por gesto obsceno hacia un árbitro

El base de los Lakers de Los Ángeles, Marcus Smart, ha sido multado con 35.000 dólares por hacer un gesto obsceno hacia un árbitro en un partido, anunció la NBA el sábado.

El incidente ocurrió el jueves, durante el medio tiempo de la victoria de los Lakers por 143-135 en casa del Jazz de Utah.

Smart, de 31 años, está promediando 10,6 puntos esta temporada.

