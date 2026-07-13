Mánager de McGregor: no tenía lesión de rodilla antes del combate con Max Holloway

El mánager de Conor McGregor afirmó en una publicación en redes sociales que el peleador no tenía una lesión previa en la rodilla antes de su acortada pelea de UFC 329 el sábado contra Max Holloway.

La primera pelea de McGregor en cinco años duró apenas 1:09 debido a una lesión de rodilla sufrida al intentar una patada circular inicial.

“Esa patada con salto y cambio de guardia se practicó a diario durante meses, varias veces en el calentamiento. Nunca fue un problema. La rodilla falló cuando lanzó la primera patada. No puede ser peor que esto”, dijo John Kavanagh en Facebook.

El muy esperado regreso de McGregor al octágono terminó en decepción cuando cayó de forma torpe sobre su rodilla derecha en los primeros segundos de la pelea del sábado. McGregor intentó continuar, pero fue a la lona dos veces más antes de que el combate programado a cinco asaltos fuera detenido por el árbitro.

McGregor y el presidente de la UFC, Dana White, manifestaron después de la pelea que no había una lesión preexistente en la rodilla.

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