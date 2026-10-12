Man City, en medio de escándalo, vuelve a la Champions ante PSG. Barcelona va a Galatasaray

Los dioses del calendario del fútbol tuvieron sentido del humor al hacer que el regreso del Manchester City a la Liga de Campeones, tras el devastador fallo por infringir normas financieras, fuera un partido contra el Paris Saint-Germain.

El City recibe el miércoles al vigente campeón de Europa en un destacado duelo entre clubes respaldados por estados de Oriente Medio que durante gran parte de los últimos 15 años siguieron relatos paralelos y que ahora se han desviado de forma radical.

Cinco semanas después de la primera jornada de partidos de la Liga de Campeones, el Barcelona sigue siendo el mejor equipo de Europa esta temporada, trasladando una racha de nueve victorias consecutivas a Galatasaray el martes.

Arsenal recibe a Lille el martes con la mira puesta en una 14ta victoria consecutiva en la fase de liga a lo largo de las tres temporadas del formato actual.

El Bayern Múnich también juega el martes, en casa del campeón noruego Viking, y el Real Madrid visita el miércoles a Roma, uno de los antiguos clubes del entrenador José Mourinho.

Historia de dos ciudades entre Manchester y París en la Liga de Campeones

El City y el PSG tenían mucho en común antes de combinarse para ganar tres de los últimos cuatro títulos de la Liga de Campeones. No habían ganado ninguno en las 67 temporadas anteriores de la emblemática competición.

Eran clubes de grandes ciudades que rendían por debajo de lo esperado y que fueron transformados por la nueva ola de riqueza de petroestados en el fútbol: el City en 2008, respaldado por la familia real de Abu Dabi, y la compra de PSG por parte de Qatar en 2011.

La inversión ambiciosa con patrocinadores de sus países de origen generó problemas para cumplir las nuevas reglas de Juego Limpio Financiero de la UEFA y ambos fueron multados con 20 millones de euros (22,4 millones de dólares) en 2014.

Cada uno perdió su primera final de la Liga de Campeones. El PSG ante el Bayern en 2020 y el City al año siguiente ante Chelsea. Dieron el salto en finales por el título contra el Inter de Milán, dirigidos por entrenadores que previamente lo habían ganado con el Barcelona, Pep Guardiola y Luis Enrique. El City se coronó en 2023 y el PSG en 2025.

Bajo Luis Enrique, el PSG está jugando un fútbol muy admirado al perseguir un triplete de títulos europeos.

Apenas unos meses después de la salida de Pep Guardiola, el City corre el riesgo de convertirse en un paria después de que la sospecha sostenida durante mucho tiempo sobre el éxito financiero del club quedara probada el mes pasado por un tribunal de la Liga Premier. Las sanciones pendientes podrían forzar años de exilio de la Liga de Campeones para el club, que está apelando.

La conexión de Man City con Gala vs. Barça

Rodri Hernández e Ilkay Gündoğan fueron los pulmones del mediocampo del City en la final de 2023 y la estrella española marcó el único gol en Estambul para derrotar al Inter.

El martes volverán a Estambul, pero en bandos opuestos, cuando Gündoğan y el campeón turco Galatasaray reciban al Barça tras haber incorporado a Rodri en la pretemporada.

Los azulgranas promedian más de cuatro goles por partido esta temporada y comenzó la Liga de Campeones goleando 5-1 a Feyenoord.

Noruega vs. Alemania, doble cartelera otra vez

Viking y Bodø/Glimt están enfrascados en una fascinante lucha por el título de la liga noruega, a la que le quedan ocho jornadas más hasta diciembre.

Tienen un respiro en la Liga de Campeones con registros idénticos en su carrera por el título doméstico: el mismo número de puntos, victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra.

Alemania envía a sus dos potencias muy al norte esta semana para partidos de prueba sobre césped artificial: Viking recibe al Bayern en Stavanger el martes y Bodø/Glimt da la bienvenida a Borussia Dortmund el miércoles.

El más reciente hogar lejos de casa de Shakhtar en Londres

Shakhtar Donetsk realiza el primero de cuatro viajes para jugar partidos como local en Londres cuando reciba a AEK Atenas en Stamford Bridge, el estadio de Chelsea.

Shakhtar no juega en Donetsk desde la primera incursión rusa allí en 2014, y no puede disputar partidos de competiciones de la UEFA en Ucrania durante la invasión militar a gran escala que comenzó en febrero de 2022.

El campeón ucraniano está entre los tres equipos que esta semana juegan en estadios prestados como locales.

El estadio del Real Betis está siendo renovado y por eso Porto será recibido el miércoles en La Cartuja, en Sevilla. Ese recinto se utilizó en el Campeonato Europeo disputado en 2021 y probablemente será una sede del Mundial de 2030.

El Sabah de Azerbaiyán visitará al Slavia Praga el martes en Bakú, en el Estadio Olímpico con capacidad para 69.000 espectadores, porque su estadio en la ciudad de Masazir no cumple los estándares de la UEFA.

Atlético y Lille sufren con rivales ingleses

La final de esta temporada se jugará en el estadio del Atlético de Madrid el 5 de junio y el Metropolitano alberga su primer partido de esta edición el martes, cuando visite al Manchester United.

El Atlético y Lille, que visita a Arsenal el martes, arrastran largas rachas sin ganar en Inglaterra, al menos antes de la fase de eliminación directa.

Lille perdió sus últimos ocho partidos como visitante ante equipos ingleses desde el empate 0-0 hace 21 años en el campo del United en una fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Atlético nunca ganó un partido de la fase principal de la Liga de Campeones contra un equipo inglés en 11 intentos desde 2008. Eso cambia en las rondas de eliminación directa.

El equipo del entrenador Diego Simeone ha eliminado de forma habitual a equipos ingleses, como fue el caso de Chelsea, Leicester, Liverpool, Manchester United y Tottenham, en la segunda mitad de la temporada.

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