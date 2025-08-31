Man City cae 2-1 ante Brighton en la Premier League pese a gol de Haaland

Brighton remontó para vencer al Manchester City el domingo 2-1 en la Liga Premier por segunda temporada consecutiva, destacando las vulnerabilidades que aún están presentes en el equipo que llegó a dominar el fútbol inglés.

Brajan Gruda se abrió paso a través de una defensa abierta, rodeó al portero y anotó solo frente a la portería para la victoria a los 89 minutos para Brighton, que iba perdiendo tras el gol de Erling Haaland en la primera mitad — su gol número 88 en 100 apariciones en la Liga Premier desde que llegó a Inglaterra en 2022.

City concedió el empate a los 67 minutos después de que Matheus Nunes levantara el brazo en el área para bloquear un disparo. James Milner convirtió el penal para Brighton.

Con un City visiblemente desvaneciéndose, Brighton creó una sucesión de oportunidades antes de que Gruda convirtiera una.

Después de abrir con una victoria 4-0 en Wolverhampton, City ha perdido 2-0 en casa ante Tottenham y ahora en el Amex Stadium.

West Ham alivió la presión sobre el entrenador Graham Potter con una victoria 3-0 en Nottingham Forest, asegurada por goles tardíos de Jarrod Bowen, Lucas Paquetá — desde el punto de penalti — y Callum Wilson.

West Ham perdió sus dos primeros partidos en la liga, concediendo ocho goles en el proceso, y también fue eliminado de la Copa de la Liga Inglesa a mitad de semana.

Más tarde, Liverpool recibe a Arsenal en un encuentro de dos posibles contendientes al título, y Crystal Palace visita a Aston Villa.

