Man City arrolla al Palace para seguir perfecto en la Liga Premier

Rayan Cherki anotó dos goles en cinco minutos y Erling Haaland también firmó un doblete para que el Manchester City venciera el viernes de visita 4-1 al Crystal Palace para mantener su inicio perfecto en la Liga Premier.

Haaland, máximo goleador de la liga la temporada pasada, abrió su cuenta a los 17 minutos con un certero cabezazo.

Cherki duplicó la ventaja del visitante al inicio de la segunda mitad, cuando se abrió paso entre un enjambre de jugadores y empujó el balón a la red desde corta distancia.

Sin embargo, Palace recortó la diferencia casi de inmediato cuando el magnífico tiro libre de Yeremy Pino pegó en el travesaño y luego rebotó hacia la red tras golpear la espalda del desesperado guardameta Gianluigi Donnarumma.

Cherki, no obstante, estaba en un estado de forma devastador y restableció la ventaja de dos goles de City dos minutos después, cuando su disparo desviado desde justo fuera del área dejó a contrapié al portero Dean Henderson.

Fue el primer doblete de su carrera en la Liga Premier.

Haaland cerró la cuenta con un remate de zurda a seis minutos del final, y el City quedó en lo más alto de la liga con seis puntos en sus primeros dos partidos.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP