Mainz empata al final y frena la racha ganadora de Hoffenheim

Hoffenheim concedió un gol tardío para empatar 1-1 en Mainz y perder la oportunidad de lograr un quinto triunfo consecutivo en la Bundesliga el viernes.

Mainz comenzó el juego penúltimo en la clasificación con solo una victoria en diez partidos. Cinco de sus siete derrotas fueron por un solo gol y parecía que sería una sexta cuando se vio en desventaja después de nueve minutos.

El delantero de Hoffenheim, Fisnik Asllani, y el defensa de Mainz, Andreas Hanche-Olsen, saltaron por un largo centro desde la izquierda y el balón rebotó en la cabeza del jugador de Mainz y se desvió hacia la red.

Sin embargo, Mainz consiguió un merecido empate cuando Danny da Costa empujó el balón desde corta distancia tras un tumulto en el área.

En un período de cierre lleno de acción, Asllani golpeó el poste, Dominik Kohr recibió una tarjeta roja tardía para Mainz, e Ihlas Bebou tuvo un gol de último minuto anulado para Hoffenheim.

El resultado fue un impulso para Mainz en vísperas de un tramo complicado de su calendario. Está programado para jugar siete partidos en 24 días antes del receso invernal de Alemania el 21 de diciembre. El camino incluye tres partidos de la Europa Conference League y una visita al Bayern Múnich en la Bundesliga.

Permanece penúltimo, un punto por encima de Heidenheim.

Hoffenheim se mantuvo en el sexto lugar.

