MacKenzie Gore sale lesionado tras una entrada en la derrota 7-6 de los Rangers ante Rockies

El abridor de Texas, MacKenzie Gore, permitió un doble de dos carreras al venezolano Ezequiel Tovar y luego salió por una lesión tras una entrada, en la derrota de los Rangers por 7-6 ante los Colorado Rockies la noche del lunes.

El boricua Willi Castro conectó un doble para abrir la primera entrada ante Gore (3-4), y Brenton Doyle y TJ Rumfield recibieron bases por bolas para llenar las bases. Tovar pegó un doble con un out.

Gore se lanzó por la pelota en un toque de bola con swing de Jake McCarthy que volvió a llenar las bases. Se mantuvo en el juego y ponchó a Kyle Karros antes de lograr que el novato Sterlin Thompson bateara un rodado para el out, y luego fue reemplazado por Peyton Gray para comenzar la segunda.

El colombiano José Quintana (2-2) permitió tres carreras con siete imparables en cinco entradas y dos tercios y se fue con una ventaja de tres.

Victor Vodnik abrió la octava con ventaja de 7-3 y se fue sin retirar a un bateador, al permitir un doble de Josh Jung y dos bases por bolas. Brennan Bernardino cedió un sencillo de dos carreras al dominicano Ezequiel Durán y un rodado impulsor de carrera, pero retiró al bateador emergente Kyle Higashioka con un elevado corto para preservar una ventaja de una carrera.

El dominicano Juan Mejia permitió un sencillo de Jake Burger con dos outs en la novena antes de concretar su tercer salvamento en tres oportunidades. Fue su sexta aparición consecutiva sin permitir carreras.

El novato Justin Foscue se fue de 3-3 e impulsó tres carreras con sus dos primeros dobles y su segundo jonrón —un cuadrangular solitario ante Quintana en la quinta. Durán se fue de 4-3 y anotó dos veces.

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