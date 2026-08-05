Machado impulsa 4; Padres vencen 9-4 a D-backs y avanzan en la lucha por comodín

El dominicano Manny Machado conectó tres hits e impulsó cuatro carreras, su compatriota Randy Vásquez lanzó seis entradas en blanco y los Padres de San Diego tomaron una amplia ventaja temprana para vencer el martes 9-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Padres ganaron por novena vez en 11 compromisos y se colocaron a un juego de los D-backs en la batalla por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional para los playoffs.

Jackson Merrill acumuló tres hits y dos carreras impulsadas, mientras que Jake Cronenworth protagonizó también una noche de tres inatrapables. Vásquez (7-6) permitió apenas dos hits y otorgó una base por bolas, además de ponchar a uno.

Los Padres atacaron de inmediato al venezolano Eduardo Rodríguez en la primera entrada, cuando el primer bate dominicano Fernando Tatis Jr. abrió el juego con un doblete al jardín izquierdo.

Machado siguió con un doblete impulsor, antes de que Merrill y Xander Bogaerts añadieran sencillos productores para una ventaja de 3-0.

San Diego amplió su delantera a 6-0 en la segunda entrada, en parte por la defensa descuidada de Arizona. Jase Brown se embasó con un sencillo de toque de bola cuando pareció haber confusión sobre quién cubría la primera base, y un error del dominicano Ketel Marte en un rodado derivó en un par de carreras sucias.

Rodríguez (10-4) permitió siete carreras, su máxima cifra en la temporada, además de recibir 11 hits en 5 2/3 entradas, aunque sólo cinco de esas carreras fueron limpias. El zurdo venía de una de sus mejores aperturas de la temporada, cuando lanzó ocho entradas en una victoria por 3-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Nolan Arenado y James McCann, de Arizona, conectaron jonrones de dos carreras en la séptima entrada ante el venezolano Germán Márquez para recortar la desventaja a 8-4. El dominicano Geraldo Perdomo añadió dos hits.

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